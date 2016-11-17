Новинского защищает подчиненный Захарченко-фигуранта дела

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Четверг, 17 ноября 2016, 14:41

Интересы депутата Вадима Новинского на заседании комитета по снятию его неприкосновенности представлял экс-заместитель председателя Главного следственного управления времен Януковича - Олег Татаров.

Татаров занимал должность в системе МВД под руководством Александра Захарченко в тот момент, когда происходили события, за которые с Новинского пытаются снять неприкосновенность.

 

В представлении Генпрокуратуры речь идет о попытке захватить власть в УПЦ МП, составной частью которой стало похищение монахинь Киево-Печерской Лавры. По информации источников УП, расследованием дела занималось главное следственное управление МВД.

Кроме того, Татаров во время Евромайдана неоднократно высказывал позицию МВД по протестам. На встрече с послами стран Евросоюза он уверял, что майдановцы могли стрелять сами по себе, так как милиция "оружия не использует".

 

Он также оправдывал применение силы к протестующим.

Татаров был заместителем председателя Главного следственного управления МВД до 2014 года.

Украинская правда

Темы: Новинский
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Комментарии — 2
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IP: 93.75.36.---formalin17.11.2016 15:57
А чому ця людина злочинної влади не сидить, а розгулює по ВР і грає якусь роль? Негайно підвести під кримінал!
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IP: 89.19.123.---Balabanoff17.11.2016 14:54
"Українській правді" треба б знати, що міністром внутрішніх справ за часів Януковича був не Олександр Захарченко, а Віталій (Юрійович) Захарченко. Чи Ви мали на увазі когось іншого, хто керував МВС?
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