Своего мало: Россия ищет газ в украинской акватории Азовского моря

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Четверг, 17 ноября 2016, 15:18

Россия вопреки нормам международного морского права исследует шельф в аннексированной акватории Азовского моря.

Об этом в среду во время брифинга сообщил помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян, передает УНИАН.

"РФ продолжает нарушать нормы международного морского права и осуществлять незаконную хозяйственную деятельность в аннексированных у нашего государства акваториях Азовского и Черного морей", - заявил он.

"Так, в период с октября-ноября в акватории Азовского моря в районе Арабатского залива отмечено проведение научно-исследовательским водолазным судном "Дельфин", принадлежащим предприятию самопровозглашенной власти Крыма "Черноморнефтегаз", геологоразведочных работ, а именно – исследование морского дна и отбор проб грунта, целью этих мероприятий российской стороны является изучение шельфа в данном районе на предмет перспективы добычи полезных ископаемых", - добавил Слободян.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции и министерство внутренних дел готовят иск против Российской Федерации за незаконную добычу ископаемых в украинских территориальных водах.

Как известно, российское "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", которое после аннексии Крыма незаконно завладело активами украинской компании "Черноморнефтегаз", ежегодно на шельфе Черного моря добывает 2 млрд куб. м природного газа.

Кроме того о незаконном размещении буровых платформ в украинских водах пограничники сообщали уже неоднократно.

Темы: газ Росcия
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