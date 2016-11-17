Пранкер с РФ опубликовал запись разговора с якобы Порошенко

00
1
Четверг, 17 ноября 2016, 15:24

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) опубликовал аудиозапись разговора с якобы президентом Украины Петром Порошенко.

Пранкер в опубликованной записи представляется президентом Кыргызстана.

Во время разговора с якобы Порошенко он обсуждает участие Украины в СНГ, Минские переговоры и отношения Порошенко к Путину.

Также обсуждают самопровозглашенные респубилкы "ДНР" и "ЛНР", а также Крым. В частности, якобы Порошенко заявил, что Украина для восстановления Крыма понадобится 24 часа.

В конце разговора пранкер с якобы Порошенко обсуждают вопрос переоформления фабрики "Рошен" в России.

Как известно, 2 ноября в аппарате президента Кыргызстана опровергли появившееся на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко, о телефонном разговоре с президентом Алмазбеком Атамбаевым.

В четверг российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что позвонили президенту Украины Петру Порошенко.

Украинская правда

Темы: Порошенко СМИ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Лещенко призывает Порошенко вмешаться в ситуацию с Найемом и Залищук 17 ноября 2016, 15:31
Ляшко просит забрать гражданство у "московской кукушки" Тимошенко 17 ноября 2016, 12:53
Российские пранкеры говорят, что разыграли Порошенко 17 ноября 2016, 07:37
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко17.11.2016 16:11
нормальна людина після такої ганьби подає у відставку. До однотурових це напевно не відноситься.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Лукашенко хочет провести выборы в Украине: Мы наведем порядок
Своего мало: Россия ищет газ в украинской акватории Азовского моря
Аваков объявил конкурс на должность главы Нацполиции
4 нардепов накажут за сокрытие в е-декларациях
Все новости
скандал

Боб Дилан не приедет за Нобелевкой

Видео

14 эпизодов кино, в которых сыграл Трамп