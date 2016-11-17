Пранкер с РФ опубликовал запись разговора с якобы Порошенко

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) опубликовал аудиозапись разговора с якобы президентом Украины Петром Порошенко.

Пранкер в опубликованной записи представляется президентом Кыргызстана.

Во время разговора с якобы Порошенко он обсуждает участие Украины в СНГ, Минские переговоры и отношения Порошенко к Путину.

Также обсуждают самопровозглашенные респубилкы "ДНР" и "ЛНР", а также Крым. В частности, якобы Порошенко заявил, что Украина для восстановления Крыма понадобится 24 часа.

В конце разговора пранкер с якобы Порошенко обсуждают вопрос переоформления фабрики "Рошен" в России.

Как известно, 2 ноября в аппарате президента Кыргызстана опровергли появившееся на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко, о телефонном разговоре с президентом Алмазбеком Атамбаевым.

В четверг российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что позвонили президенту Украины Петру Порошенко.

Украинская правда