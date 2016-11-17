Лещенко призывает Порошенко вмешаться в ситуацию с Найемом и Залищук

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Четверг, 17 ноября 2016, 15:31

Депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко призывает президента разобраться с исключением из международных делегаций его соратников Мустафы Найема и Светланы Залищук.

"Я призываю президента вмешаться в ситуацию, которая касается Мустафы и Светланы", – сказал он на брифинге в Верховной Раде.

"И наоборот наказать людей в своем окружении, которые подставили его под позор в мире, когда он 15 минут рассказывал о международной политике, о внутреннеукраинских делах с человеком, который представился президентом Кыргызстана, а на самом деле им не был, а был обычным актером, цель которого была дискредитировать украинского президента", – добавил Лещенко.

Как известно, 14 ноября на заседании фракции БПП Светлану Залищук исключили из делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Мустафу Найема – из делегации в Парламентской ассамблее НАТО за то, что они с июля являются членами партии "Демократический альянс".

Кроме того, из делегации в Парламентском измерении Центральноевропейской инициативы исключили Наталию Новак (БПП) за то, что она планировала войти в партию "Хвыля".

Залищук назвала это решение несправедливым, Найем считает такой шаг местью Порошенко, а Новиак – политической расправой и "гонением на инакомыслие".

Алена Рощенко, УП

Темы: БПП Порошенко Лещенко
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IP: 82.117.250.---George1117.11.2016 16:18
petrius:
Правильно ушёл из бпп.
а он ушел из БПП?
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IP: 217.118.83.---petrius17.11.2016 16:00
Порошенко на свалку истории. Пусть торгует шоколадками после окончания срока, у него это лучше получается, чем реформировать свою Родину. На словах хрюкает о реформах, на деле их саботирует, коррупция какой была, такой и остаётся. Наем - новый политик и за такими как он будущее Украины. Правильно ушёл из бпп.
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