Парубий: Рада должна разрешить судить Новинского

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Четверг, 17 ноября 2016, 16:21

Спикер Андрей Парубий просит регламентный комитет не затягивать принятие решения о разрешении на снятие неприкосновенности с нардепа Опоблока Вадима Новинского.

Об этом заявил он заявил во время заседания парламента в четверг.

"Вчера (16 ноября - ред.) мы стали свидетелями того, что регламентный комитет не смог принять решение и вынести на голосование представление генерального прокурора. Я подчеркнул голове регламентного комитета, что 24 ноября проходит время, отведенное регламентом для того, чтобы вы предоставили свое заключение", - сказал он, и напомнил, что комитет обратился в ГПУ с просьбой предоставить дополнительные материалы по делу Новинского.

"Я призываю генпрокурора, как можно скорее предоставить эти материалы... и даю поручение вам... после этого безотлагательно собраться для принятия решения", - сказал он.

Парубий заявил: "Если есть обращение к нам, дать согласие на осуществление уголовного производства, мы должны дать согласие, а потом суд будет определять, совершенное ли совершенное преступление", - сказал он.

"Я не позволю затягивать это дело", - сказал Парубий.

"На этот раз я уверен, что Верховная Рада должна сказать свое слово и дать возможность правоохранительным органам определять, есть или нет состав преступления", - добавил Парубий.

Больше о заседании комитета читайте в статье Трагикомедия "Святые и грешники", или "Неприкосновенный Новинский"

Александр Шумилин, УП  

Темы: Парубий Новинский
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