Тимошенко связывает атаки на себя с расследованием "Батькивщины" о банках

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что против нее развернута грязная кампания – но она прощает обидчикам.

Так парламентарий ответила в эфире телеканала "112 Украина" на вопрос об информационной атаке на нее, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Я привыкла еще во время режима Януковича, что когда я говорю реалистичные вещи, которые являются преступлением, то со мной расправляются. Вплоть до тюрем! Режим Порошенко и он сам – не исключение", – сказала Тимошенко.

"Посмотрите: кто на меня наиболее неистово нападает, тот работает на то, чтобы сохранить этот коррупционный режим, сохранить Порошенко и прикрыть его аферы", – добавила она

По мнению Тимошенко, именно из коррупционных средств "режим Петра Порошенко" оплачивает услуги тех, кто "не имеет морали, совести и кто готов за какие-то преференции рвать зубами президентских оппонентов".

Она призвала людей внимательно следить за информационными атаками власти и научиться различать, "где есть грязная пропаганда, а где реальные вещи, которые нужно знать".

"Я прощаю всем людям, которые используют против меня грязные методы политической борьбы. И я никогда не буду на это отвечать прямолинейно. Я – верующий человек, и в дальнейшем буду делать свое, как я считаю, праведное дело. А каждый человек пусть отвечает за свои поступки", – сказала Тимошенко.

По ее словам, информационная атака обусловлена тем, что "Батькивщина" расследует "очередное колоссальное преступление власти с имуществом и вкладами уничтоженных властью 83 банков".

"Когда я начала работать с обманутыми вкладчиками банка "Михайловский", то мы нашли информацию, которая стала настоящей бомбой: уничтожили 83 банка, у 68 из них забрали уже все активы, которые очень ликвидны, – на 448 миллиардов гривен", – заявила Тимошенко.

По ее словам, речь идет об афере главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и руководителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина, которые входят в президентское окружение.

Как известно, "Батькивщина" поддержала митинги обманутых вкладчиков банка "Михайловский" 15 ноября. Есть свидетельства того, что часть людей на них привезли за деньги. Участники митинга под НБУ признались наблюдателям ОБСЕ, что за участие в акции им заплатят сумму, эквивалентную 10 долларам.

А перед тем в Службе безопасности Украины заявляли, что этими акциями начнется реализация кремлевского плана "Шатун" по дестабилизации ситуации в Украине.

Кроме того, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко обвинил Тимошенко в попытке уговорить его соратника Юрия Шухевича требовать с трибуны Верховной Рады отставки президента.

Ляшко назвал ее "московской кукушкой" и попросил Петра Порошенко лишить лидера "Батькивщины" гражданства Украины и "выслать" в Россию.

Алена Рощенко, УП