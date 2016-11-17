Члены ЕС решили, когда заработает украинский безвиз - официально

00
10
Четверг, 17 ноября 2016, 17:10

Безвизовый режим для Украины и Грузии вступит в силу одновременно со стартом работы нового механизма приостановления "безвиза", согласование которого сейчас завершается.

Такое решение принято комитетом постоянных представителей государств-членов ЕС и опубликовано в четверг на сайте Совета Евросоюза.

"17 ноября Комитет постоянных представителей (Coreper) согласовал, от имени Совета ЕС, позицию для переговоров относительно либерализации визового режима для Украины.

Он подтвердил предложение Комиссии предоставить согласие на безвизовый въезд для граждан ЕС во время поездок на территорию Украины и для граждан этой страны во время поездок в ЕС на срок пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода", - говорится в сообщении.

"Совет считает, что вступление в силу либерализации визового режима для Украины состоится одновременно со вступлением в силу нового механизма приостановления (безвизового режима)", - решил Coreper.

Таким образом, Украина получит безвизовый режим одновременно с Грузией, в отношении которой такое решение уже было принято ранее.

Приостановка безвизового режима будет возможна в случае, если миграция из отдельных стран резко возрастет и будет оставаться аномально высокой в течение значительного периода (ожидается, что речь пойдет о 3 месяцах).

"Предоставив зеленый свет (этому решению), Совет ЕС продемонстрировала свою приверженность безвизовому режиму для граждан Украины, принимая во внимание, что все требования Плана действий визовой либерализации) были выполнены.

Настоящие реформы следует поощрять", - заявил Петр Яворчик, представитель словацкого председательства в ЕС.

Европейская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Комментарии — 10
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.150.152.---TKorolkov17.11.2016 19:21
sensor+2:
Bratiichuk:
Якщо не в лоб, то по лобі. Тепер "механізм" призупинення будуть обговорювати роками. А коли його обговорять, то почнуть обговорювати механізм старту: початковий-проміжний- головний. Якщо коротко, то давно пора послати той ЄС на 3 букви та братися самим за розум.
Опять шото не то? Ну никак вам
не угодить.
Лично я твердо убежден, пока часть границы Украины контроли-
рует Путин, не видать нам безвиза, как своих ушей.
ОтветитьС цитатой
IP: 178.92.157.---sensor+217.11.2016 19:17
Bratiichuk:
Якщо не в лоб, то по лобі. Тепер "механізм" призупинення будуть обговорювати роками. А коли його обговорять, то почнуть обговорювати механізм старту: початковий-проміжний- головний. Якщо коротко, то давно пора послати той ЄС на 3 букви та братися самим за розум.
Опять шото не то? Ну никак вам не угодить.
ОтветитьС цитатой
IP: 188.166.0.---fhntv198017.11.2016 18:16
Молодец Петро, в конце концов, как говаривал Ходжа Насредин либо ишак сдохнет, либо падишах откинется.
ОтветитьС цитатой
IP: 194.9.36.---Dm Gr17.11.2016 18:02
мані воно дістало ото їхнє нудіння. Шо там в тій Європі? НА палаци, та красу дивитися? ТАк добродії не забувайте, що левова частка тієї краси з нашої країни. Чому? А тому що казнокради з країн 3-го ешелону полюбляють вкластися в Лондон, Тоскану, Відень, Прагу. ТУт крадуть, а туди вкладаються і податки там справно платять. Через так і кричить ЕС щоб на Россію санкції не накладати, бо там бабло.
ОтветитьС цитатой
IP: 77.122.237.---avdweb17.11.2016 17:58
ПаровозЪ:
Вони не плюють нам в пику... Вони - блюють!
и на это ,согласитесь, есть причины.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
США просит НФ и БПП рассмотреть "прослушку" для НАБУ
Члены ЕС решили, когда заработает украинский безвиз - официально
Рада снова отказалась взяться за санкции против Януковича и Ко
В ЕС согласились на начало разговора об украинском безвизе - СМИ
Все новости
Карта

Украина оказалась среди самых опасных мест для туризма 2017 года

Видео

14 эпизодов кино, в которых сыграл Трамп