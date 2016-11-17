Грановский: Обвинения Саакашвили не имеют общего с реальной жизнью

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Грановский опровергает заявление экс-губернатора Одесской области МИхеила Саакашвили о поручении лишить его гражданства.

Об этом политик написал на своей Facebook-странице.

"Я всегда относился с большим уважением к талантам Михаила, так что последние обвинения в том числе и в мой адрес, ничего, к счастью, не имеют общего с реальной жизнью, а скорей рождены этими самыми талантами в борьбе за власть", - заявил Грановский.

"Я отказываюсь верить в то, что Михаил, не имея никаких доказательств (которых и быть не может), продолжит ошибаться и обвинять самых разных людей в том, о чем они даже не слышали.

Я также отказываюсь верить в то, что у Михаила появились намерения добиваться той самой власти силовыми методами, превратив Украину в поле чужого боя", - добавил он.

Как известно, ранее Саакашвили заявил, что президент Петр Порошенко поручил нардепам от БПП Игорю Кононенко и Александру Грановскому лишить его гражданства через суд.

Украинская правда