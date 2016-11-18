ОБСЕ насчитала 30 тысяч человек, которые пересекли границу с РФ на Донбассе

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Пятница, 18 ноября 2016, 00:48

Только на двух пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией ОБСЕ насчитала более 30 тысяч человек в униформе военного образца, которые пересекали эту границу.

Об этом заявил представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Даниел Бер, пишет Радио Свобода

Выступая по поводу работы Наблюдательного миссии ОБСЕ в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" (Ростовская область России), он призвал подумать, что творится на других пунктах пропуска на неподконтрольной Киеву части российско-украинской границы, где наблюдателей ОБСЕ нет.

Посол США в ОБСЕ подчеркнул, что эта миссия, несмотря на все препятствия, которые ей оказывает Россия, ограничивая ее мандат и объем деятельности, все-таки смогла задокументировать дестабилизирующую и деструктивную деятельность России на востоке Украины.

В частности, сказал он, Россия уже три месяца вообще не отвечает на запрос ОБСЕ с просьбой разрешить наблюдателям выходить за пределы этих пунктов пропуска и обходить их периметр извне.

Ограничения, которые накладывает Россия на деятельность наблюдателей, в частности, препятствуют именно выявлению лиц в военной форме, когда те пересекают границу в транспортных средствах или когда плохая погода, подчеркнул Бер.

"Мы все знаем, что когда Россия пытается выдать этих людей за гражданских, это очевидная попытка скрыть правду: они едут в Украину, чтобы воевать", - сказал посол.

По его словам, есть данные, что такие лица получают оружие, когда прибывают на удерживаемые сепаратистами территории в Украине.

Он добавил, что миссия также в по крайней мере 27 случаях сообщала о возвращении в Россию катафалков с пометкой "груз 200", что является обозначением для погибших военных.

"Это позор, это пятно на совести Кремля из-за того, что он не только отправляет российских сыновей погибать в бессодержательной войне, устроенной без необходимости, но и позорит их память тем, что отрицает принесение их в жертву", - сказал Бер.

Темы: Донбасс ОБСЕ Росcия
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