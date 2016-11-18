Украина будет доминировать в работе Госдепа США в ближайшие 2 месяца

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Пятница, 18 ноября 2016, 03:19

Поиск путей разрешения конфликта в Украине будет оставаться одним из приоритетов усилий государственного секретаря США Джона Керри в течение переходного периода американской администрации.

Об этом сообщил в четверг в ходе ежедневного брифинга в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Джон Кирби, передает Укринформ.

"Конечно, ситуация в Украине и Европе будет продолжать доминировать в его (госсекретаря Керри - ред.) повестке дня", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Он также отметил, что приоритетным направлением работы Госдепа до завершения полномочий администрации оставаться сирийский вопрос, а также конфликт в Йемене и попытки найти мирное решение в этой стране.

"Кроме того, фокус Госдепартамента сохраняться на проблемах климатических изменений, международной торговли и экономического развития", - подчеркнул Кирби.

Как известно, так называемый переходный период, когда действующая администрация передает полномочия следующей, продлится до инаугурации новоизбранного президента США, запланированной на 20 января.

Темы: США Донбасс
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