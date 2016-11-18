Ляшко обещает "прикончить нафталиновую московскую кукушку" Тимошенко

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Пятница, 18 ноября 2016, 11:35

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко вызывает главу партии "Батькивщина" экс-премьера Юлию Тимошенко на "публичные дебаты".

Об этом он написал в пятницу на своем Facebook.

Депутат обеспокоился, что "впервые за 20 лет своего депутатства Юлия Тимошенко ни разу на этой неделе не выступила в парламенте".

"Молчит, как в рот воды набрала. А если и отвечает, то из своего партийного бункера, прячась от неудобных вопросов. Лидер не может бояться и прятаться! Поэтому я вызываю Юлию Тимошенко, руководительницу фракции "Батькивщина", дважды премьер-министра Украина, лучшую подружку Путина на публичные дебаты на любом канале в любое время", – пишет Ляшко.

Радикал утверждает, что имеет "железные, неопровержимые факты многолетнего сотрудничества Тимошенко с Путиным".

"Я прикончу эту нафталиновую московскую кукушку на любом эфире. Даже если она выберет сепарский "Интер", из которого вылезает – я сделаю исключение и приду на канал Левочкина и Фирташа", – заявил также Ляшко.

Как известно, "Батькивщина" поддержала митинги обманутых вкладчиков банка "Михайловский" 15 ноября. Есть свидетельства того, что часть людей на них привезли за деньги. Участники митинга под НБУ признались наблюдателям ОБСЕ, что за участие в акции им заплатят сумму, эквивалентную 10 долларам.

А перед тем в Службе безопасности Украины заявляли, что этими акциями начнется реализация кремлевского плана "Шатун" по дестабилизации ситуации в Украине.

Ляшко назвал ее "московской кукушкой" и попросил Петра Порошенко лишить лидера "Батькивщины" гражданства Украины и "выслать" в Россию.

Тимошенко в свою очередь заявила, что против нее развернута грязная кампания – но она прощает обидчикам.

Украинская правда

Темы: Ляшко Тимошенко
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Комментарии — 5
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IP: 82.207.124.---пукало18.11.2016 13:08
Таке враження, що у Ляшка страппон підібраний великуватий - не по розміру.
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IP: 46.133.109.---Naim18.11.2016 12:18
При Тимошенко мы получали европейские зарплаты и пенсии, а цены и тарифы были совковыми, а что сделал хорошего Ляшко? Миллионы долларов на украинцах наворовал?
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IP: 46.133.109.---Naim18.11.2016 12:17
При Тимошенко мы получали европейские зарплаты и пенсии, а цены и тарифы были совковыми, а что сделал хорошего Ляшко? Миллионы долларов на украинцах наворовал?
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IP: 193.46.66.---Sergio_S18.11.2016 12:09
Клоун этот Ляшко.
От Шевченко получил по морде - перестал гавкать на Шевченко.
От Бойко получил по морде - перестал гавкать на рыговских недобитков (вот уж кто первейшие кандидаты на "чемадан-вакзал-расея").
Тактика изменилась - надо гавкать на женщину - от нее если и получишь по морде, то не так сильно как от мужиков.
Клоун, да еще и трус.
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IP: 195.78.69.---Alex191718.11.2016 12:04
Ляшка место на публичных дебатах в гей-клубе! Он уже провел "дебаты" с Бойком, пусть еще с Шуфричем или с Балогой поговорит. Неужели в Батькивщине никто не может с ним поговорить так как поговорил с Ляшком Бойко? Уже у большинства украинцев чешутся руки начистить ему физиономию с тех пор как проявилось его гнилое нутро!
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