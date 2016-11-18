Нефьодов стал первым заместителем министра экономики вместо Ковалив
Правительство назначило Максима Нефьодова первым заместителем министра экономики.
Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук.
"Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства в пятницу. Успехов, Макс, на новой должности!" – добавил он.
В соответствующем сообщении на сайте правительства также добавляется, что одновременно Кабмин уволил с должности первого заместителя министра Юлию Ковалив по собственному желанию.
Как известно, до сих пор Нефьодов занимал должность заместителя министра экономики.
Он курирует вопрос государственных закупок и системы ProZorro.
Украинская правда
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Это т.н. молодая поросль "европейская", которая гребет себе зарплаты миллионами и ездит на Инфинити в то время, когда большинство населения страны не имеют денег на продукты и лекарства, это такая у нас экономика и такое министерство, которое создает "справедливое" общество!
Главное не предавать принципы за должности и не обращать внимания на убогих с мышлением 1917 года.