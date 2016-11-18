Нефьодов стал первым заместителем министра экономики вместо Ковалив

00
2
Пятница, 18 ноября 2016, 11:45

Правительство назначило Максима Нефьодова первым заместителем министра экономики.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук.

"Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства в пятницу. Успехов, Макс, на новой должности!" – добавил он.

В соответствующем сообщении на сайте правительства также добавляется, что одновременно Кабмин уволил с должности первого заместителя министра Юлию Ковалив по собственному желанию.

Как известно, до сих пор Нефьодов занимал должность заместителя министра экономики.

Он курирует вопрос государственных закупок и системы ProZorro.

Украинская правда

Темы: Минэкономики Кабинет министров
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Директора департамента обороны МЭРТ хотят избрать в обход конкурса - источник 9 ноября 2016, 16:50
Коболев: после возвращения "Укртрансгаза" его глава должен уйти 19 сентября 2016, 16:04
Как разрушить доверие ЕС. Топ-менеджер Нафтогаза о скандальное решение Минэкономики 19 сентября 2016, 15:37
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 188.116.35.---taras_bg18.11.2016 12:11
Alex1917:
Это т.н. молодая поросль "европейская", которая гребет себе зарплаты миллионами и ездит на Инфинити в то время, когда большинство населения страны не имеют денег на продукты и лекарства, это такая у нас экономика и такое министерство, которое создает "справедливое" общество!
Успехов, Максим!
Главное не предавать принципы за должности и не обращать внимания на убогих с мышлением 1917 года.
ОтветитьС цитатой
IP: 195.78.69.---Alex191718.11.2016 12:00
Это т.н. молодая поросль "европейская", которая гребет себе зарплаты миллионами и ездит на Инфинити в то время, когда большинство населения страны не имеют денег на продукты и лекарства, это такая у нас экономика и такое министерство, которое создает "справедливое" общество!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Саакашвили могут выдать Грузии – источник
Мартыненко мог влиять на комитет в вопросе Новинского – источники
Резолюция ООН по Крыму запрещает РФ призывать крымчан в армию - Климкин
Боевики устроили позиции на территории ВСУ под Попасною – СБУ
Все новости
скандал

Боб Дилан не приедет за Нобелевкой

История

Семен Айзенштейн – забытый пионер отечественной радиотехники