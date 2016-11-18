Аваков убеждает, что отставка Деканоидзе была плановой

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Пятница, 18 ноября 2016, 13:41

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что отставка главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе была плановой и об этом была договоренность еще год назад.

Об этом он заявил в пятницу в городе Боярка Киевской области журналистам, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это было плановое мероприятие. Мы об этом договаривались год назад, она отработала и приняла такое решение", – сказал Аваков.

При этом глава МВД уклонился от ответа на вопрос, о том, осуществлялось ли какое-то давление на Деканоидзе.

Как известно, 14 ноября Хатия Деканоидзе заявила о своей отставке с должности главы Нацполиции. Глава МВД Аваков сообщил, что принимает эту отставку, исполнять обязанности главы Нацполиции будет первый замглавы Вадим Троян.

Сама Деканоидзе на прощальной пресс-конференции заявила, что не считает Трояна подходящим главой Национальной полиции.

Темы: Деканоидзе Аваков полиция
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