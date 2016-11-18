СБУ помешала убийству экс-сотрудника ФСБ РФ
Украинские правоохранители предотвратили убийство преступной группировкой, управляемой из России, экс-офицера российских спецслужб, который ранее перешел на сторону Украины, блогера Ильи Богданова.
О соответствующей спецоперации на брифинге в пятницу рассказал глава СБУ Василий Грицак.
По словам Грицака, была задержана группа граждан Украины, которые дали показания, что к этому преступлению причастен также бывший депутат Харьковского областного совета Владимир Розсоха.
Глава СБУ отметил, что это уже вторая попытка покушения на Богданова, первая была спецслужба предотвратила в феврале 2015 года.
В октябре 2015 года был задержан киллер, который был приговорен к 8,5 годам тюрьмы. По словам Грицака, он был завербован сотрудниками ФСБ в российском Белгороде.
"На этот раз мы получили информацию, что Илью Богданова похитили, незаконно удерживают и планируют переправить в Российской Федерации", - сообщил глава СБУ.
По его словам, Богданова похитили в Киеве и переправили в Харьков. По замыслу российских кураторов, его должны были убить, а труп переправить в Россию.
Всего в этом деле - трое задержанных.
Как сообщалось, об исчезновении в Киеве Богданова стало известно 14 ноября.
Валентина Романенко, Роман Кравец, УП
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Чомусь останнім часом зовсім не віриться ні СБУ, ні казкам генпрокурорів, як Луценка, так і Тепловізора, ні 5-му каналу з його постановочними репортажами... Хтось із них забрехався, а недовіра поширилася на всіх.
Не поспішайте вірити Грицаку. Все це могло бути імітацією, як і наші "рішучі реформи". Якщо зловмисники його "хотіли вбити, а труп переправити до Росії", як стверджує Грицак, то чому ж не вбили, а цілого і неушкодженого, без жодного синця, привезли до кордону, де його буцім то звільнило СБУ?
А это как раз очень похоже на реальную операцию ФСБ, которое (начиная с ОГПУ, далее КГБ, теперь ФСБ) всегда преследовало перебежчиков.
"руские сваих на вайне ни брасают".
И это реальная угроза для Ильи.