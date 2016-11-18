СБУ помешала убийству экс-сотрудника ФСБ РФ

Украинские правоохранители предотвратили убийство преступной группировкой, управляемой из России, экс-офицера российских спецслужб, который ранее перешел на сторону Украины, блогера Ильи Богданова.



О соответствующей спецоперации на брифинге в пятницу рассказал глава СБУ Василий Грицак.



По словам Грицака, была задержана группа граждан Украины, которые дали показания, что к этому преступлению причастен также бывший депутат Харьковского областного совета Владимир Розсоха.

Журналистам показали живого Богданова уп

Глава СБУ отметил, что это уже вторая попытка покушения на Богданова, первая была спецслужба предотвратила в феврале 2015 года.

В октябре 2015 года был задержан киллер, который был приговорен к 8,5 годам тюрьмы. По словам Грицака, он был завербован сотрудниками ФСБ в российском Белгороде.

"На этот раз мы получили информацию, что Илью Богданова похитили, незаконно удерживают и планируют переправить в Российской Федерации", - сообщил глава СБУ.

По его словам, Богданова похитили в Киеве и переправили в Харьков. По замыслу российских кураторов, его должны были убить, а труп переправить в Россию.

Всего в этом деле - трое задержанных.

Как сообщалось, об исчезновении в Киеве Богданова стало известно 14 ноября.

Валентина Романенко, Роман Кравец, УП