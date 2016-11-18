СБУ помешала убийству экс-сотрудника ФСБ РФ

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Пятница, 18 ноября 2016, 13:47
Илья Богданов
fakty.ua

Украинские правоохранители предотвратили убийство преступной группировкой, управляемой из России, экс-офицера российских спецслужб, который ранее перешел на сторону Украины, блогера Ильи Богданова.

О соответствующей спецоперации на брифинге в пятницу рассказал глава СБУ Василий Грицак.

По словам Грицака, была задержана группа граждан Украины, которые дали показания, что к этому преступлению причастен также бывший депутат Харьковского областного совета Владимир Розсоха.

 
Журналистам показали живого Богданова
уп

Глава СБУ отметил, что это уже вторая попытка покушения на Богданова, первая была спецслужба предотвратила в феврале 2015 года.

В октябре 2015 года был задержан киллер, который был приговорен к 8,5 годам тюрьмы. По словам Грицака, он был завербован сотрудниками ФСБ в российском Белгороде.

"На этот раз мы получили информацию, что Илью Богданова похитили, незаконно удерживают и планируют переправить в Российской Федерации", - сообщил глава СБУ.

По его словам, Богданова похитили в Киеве и переправили в Харьков. По замыслу российских кураторов, его должны были убить, а труп переправить в Россию.

Всего в этом деле - трое задержанных.

Как сообщалось, об исчезновении в Киеве Богданова стало известно 14 ноября.

Валентина Романенко, Роман Кравец, УП

Темы: СБУ
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Комментарии — 6
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IP: 193.46.66.---Sergio_S18.11.2016 15:42
Philippe_de_Cheneviere:
Чомусь останнім часом зовсім не віриться ні СБУ, ні казкам генпрокурорів, як Луценка, так і Тепловізора, ні 5-му каналу з його постановочними репортажами... Хтось із них забрехався, а недовіра поширилася на всіх.
Ага. Забыли дописать ЗРАДА.
ОтветитьС цитатой
IP: 195.68.202.---Philippe_de_Cheneviere18.11.2016 15:31
Чомусь останнім часом зовсім не віриться ні СБУ, ні казкам генпрокурорів, як Луценка, так і Тепловізора, ні 5-му каналу з його постановочними репортажами... Хтось із них забрехався, а недовіра поширилася на всіх.
ОтветитьС цитатой
IP: 193.46.66.---Sergio_S18.11.2016 15:14
Бууу-га-га:
Не поспішайте вірити Грицаку. Все це могло бути імітацією, як і наші "рішучі реформи". Якщо зловмисники його "хотіли вбити, а труп переправити до Росії", як стверджує Грицак, то чому ж не вбили, а цілого і неушкодженого, без жодного синця, привезли до кордону, де його буцім то звільнило СБУ?
Для имитации больше подходит предотвращение теракта в метро, торговом центре и т.п.
А это как раз очень похоже на реальную операцию ФСБ, которое (начиная с ОГПУ, далее КГБ, теперь ФСБ) всегда преследовало перебежчиков.
"руские сваих на вайне ни брасают".
И это реальная угроза для Ильи.
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IP: 46.202.148.---vlad18.11.2016 14:49
Границі України - прохідний двір. І тому руки ФСБ в Україні повністю розв'язані. Вони можуть знайти любу людину на території України і виставити їй свої претензії. Сил СБУ закривати всі дірки явно не вистачить. Тож скоро почнуться проколи...Тож нема від чого радіти ...а треба явно щось змінювати. Інакше ми перестанемо бути господарями на своїй території.
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га18.11.2016 14:41
Не поспішайте вірити Грицаку. Все це могло бути імітацією, як і наші "рішучі реформи". Якщо зловмисники його "хотіли вбити, а труп переправити до Росії", як стверджує Грицак, то чому ж не вбили, а цілого і неушкодженого, без жодного синця, привезли до кордону, де його буцім то звільнило СБУ?
ОтветитьС цитатой
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