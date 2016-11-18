Береза – к Луценко и Авакову: действительно ли Кучма "заказал" Гонгадзе?

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Пятница, 18 ноября 2016, 13:49

Депутат Борислав Береза требует от генпрокурора Юрий Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова отчета, выясняют ли правоохранители заказчиков убийства Георгия Гонгадзе в 2000 году.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде в пятницу.

"Сегодня утром я спросил себя, почему мы забыли о такой позорной странице в истории Украины, как гибель Гии Гонгадзе. Вообще", – сказал Береза.

Он не понимает: "Почему люди – и "Украинская правда", и самые известные антикоррупционные адепты, которые сидят рядом с нами в этом зале, – не поднимают этот вопрос. Почему они, те, кто пришли сюда благодаря "Украинской правде", благодаря тому, что погиб Георгий, вообще не спрашивают: кто заказчики его убийства?".

"Почему они удовлетворены тем, что Пукач сидит? Но он сказал, что пока не будут заказчики известны, он не согласится с тем, что он за решеткой. Убийца за решеткой – а кто заказал ему это убийство?" – сказал депутат.

"Что с пленками Мельниченко? Правд ли, не правда (на них)? Что с Кучмой?", – добавил он.

"Я хочу знать, действительно ли Леонид Кучма, который был президентом Украины, был заказчиком убийства Георгия Гонгадзе. Это только мне интересно? Или только Мирославе Гонгадзе и еще нескольким людям? Или, может, мы будем отвечать на те вопросы, без которых не будет будущего?" – заявил Береза.

"Сначала мы замалчиваем, кто заказчики убийства Гонгадзе, потом мы молчим об убийстве Шеремета… Где ответы на то, кто давал приказы на убийство Небесной сотни? Где эти люди?" – возмутился он.

По словам депутата, с каждым разом "вопросов все больше, а ответов нет".

"Я хочу официально обратиться к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, к министру внутренних дел Арсену Авакова для того, чтобы они ответили, действительно ли сейчас ведутся какие-то дела по вопросам выяснения, кто является заказчиком убийства Гии Гонгадзе. Это во-первых. И прошу считать это моим депутатским запросом", – заявил Береза.

"Во-вторых, я не могу понять, почему известнейшие антикоррупционеры Украины молчат об этом вопросе. И это этический вопрос к моим коллегам, на который, я надеюсь, они дадут ответ не в Фейсбуке, а здесь, на следующей неделе", – добавил он.

Береза напомнил высказывание выдающегося художника, что "сон ума порождает чудовищ".

"Нам не надо спать, потому что чудовища уже рядом. Нам надо отвечать на вопросы, которые у нас есть", – сказал депутат.

Как известно, соучредитель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, позже в Таращанском районе Киевской области нашли обезглавленное тело, которое признано телом журналиста. Похоронили останки Гонгадзе лишь в марте 2016 года.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева подорвали журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета, который ехал в автомобиле соосновательницы УП Алены Притулы. Он работал в Украине – в том числе, в "Украинской правде".

Алена Рощенко, УП

Темы: дело Гонгадзе Дело Шеремета Кучма Генпрокуратура МВД
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Комментарии — 2
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IP: 46.118.120.---Michal-5618.11.2016 15:27
Дійсно, це мовчання щось дуже підозріле.
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IP: 46.30.164.---boutchous18.11.2016 14:15
Я не забув і ніколи не забуду. Вважаю, що не розслідуючи цю справу до замовників, всі Президенті і Генпрокурори після Кучми мають нести відповідальність, як співучастники злочину.
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