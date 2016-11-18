НАБУ завело уголовные дела на двух депутатов Рады

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло два уголовных производства по фактам незаконного обогащения народных депутатов.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в пятницу.

Указывается, что еще одно производство открыто в отношении представителя судебной ветви власти.

Производство открыты на основании анализа сведений, приведенных в электронной декларациях.

Указывается, что досудебное расследование продолжается.

В то же время сообщается, что эти три производства "открыты по результатам рассмотрения обращений народных депутатов и соответствующих информационно-аналитических проверок, проведенных с привлечением Управления аналитики и обработки информации НАБУ".

Как известно, ранее директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника призвали возбудить уголовные производства по пяти народных депутатах, которые обладают большими доходами и не имеют оснований для них.

Украинская правда