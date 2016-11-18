НАБУ завело уголовные дела на двух депутатов Рады

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Пятница, 18 ноября 2016, 14:00

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло два уголовных производства по фактам незаконного обогащения народных депутатов.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в пятницу.

Указывается, что еще одно производство открыто в отношении представителя судебной ветви власти.

Производство открыты на основании анализа сведений, приведенных в электронной декларациях.

Указывается, что досудебное расследование продолжается.

В то же время сообщается, что эти три производства "открыты по результатам рассмотрения обращений народных депутатов и соответствующих информационно-аналитических проверок, проведенных с привлечением Управления аналитики и обработки информации НАБУ".

Как известно, ранее директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника призвали возбудить уголовные производства по пяти народных депутатах, которые обладают большими доходами и не имеют оснований для них.

Украинская правда

Темы: НАБУ Верховная Рада декларация
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IP: 185.93.182.---Іван Зеленко18.11.2016 14:50
Люди уже устали слышать от НАБУ о том, как они уже всех коррупционеров пересажали. Сколько громких дел закрыло НАБУ? разве что замазали квартиру Лещенка, вот на самом деле в чем их работа заключается. НАБУ - дорогие пиарщики.
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IP: 178.62.238.---petrius18.11.2016 14:42
Главное не забывать - если бороться к коррупционерами, а не с самой коррупцией, то борьба будет бесконечной и бессмысленной. Важно устранить причины порождающие коррупцию. Хотя, то, что берутся наконец-то за депутатов и высших чиновников - долгожданная и правильная мера. Коррупционер - самый страшный враг любого государства.
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