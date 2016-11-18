Глава СБУ объяснил, почему Медведчук летает в Россию

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Пятница, 18 ноября 2016, 14:20

Службе безопасности Украины известно о том, что кум российского президента и участник переговоров об освобождении заложников Виктор Медведчук летает в Россию.

Об этом сказал глава СБУ Василий Грицак на пресс-конференции, комментируя информацию журналистов.

"Медведчук входит в трехстороннюю контактную группу – в частности, в гуманитарную подгруппу. И согласно полномочиям, предоставленным ему руководством государства, включен в переговорный процесс", – заявил он.

"В связи с тем он действительно периодически летает в Москву, мы это подтверждаем. На своем самолете, который зарегистрирован, к сожалению, не в Украине", – констатировал Грицак.

На вопрос, где именно зарегистрирован самолет, глава СБУ сказал: "Не готов сейчас вам сказать, но точно не в Украине".

При этом Грицак никак не прокомментировал то, что авиасообщение между Украиной и Россией уже год остановлено и полеты запрещены.

Раньше журналисты "Схем" зафиксировали полеты Медведчука из Москвы или в Москву по меньшей мере 9 сентября, 23 октября и 14 ноября. И все – несмотря на прекращенное авиасообщение.

Алена Рощенко, УП

Темы: Медведчук Росcия авиа СБУ
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Комментарии — 5
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IP: 109.251.152.---SergiyUkrayinec18.11.2016 16:01
Шатун...
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IP: 130.180.220.---Vladimir Omelyanov18.11.2016 16:00
Коли стояв маи'дан на всіх стаціях киїського метрополітену були таблички з написами що нам треба приєднатись до тау званого "митного союзу" то був медвечуківськии' " украинскии' выбор" , саме вони в Криму перші вии'шли захоплювати адміністрації і тепер він розїзжає ніби нічого небуло . Дивна в нас країна .
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IP: 46.133.14.---neham18.11.2016 15:55
А який козел назначив ту нечисть представляти інтереси України?
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IP: 31.148.253.---ivan subir18.11.2016 14:41
Не зрозуміло для чого нам Служба Безпеки України, яка не знає який літак вилітає з території України.
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IP: 178.94.156.---torpedist18.11.2016 14:31
Не знает... Очень трудно понять нормальному рядовому гражданину Украины такую ситуацию.
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