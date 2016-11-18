В Кыргызстане поймали сообщника пранкеров, позвонивших Порошенко

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Пятница, 18 ноября 2016, 14:24

В Кыргызстане задержан гражданин республики, который был в контакте с пранкерами, организовавшими телефонный разговор от имени президента страны Алмазбека Атамбаева с президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом сообщает в пятницу "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел Кыргызстана.

"Правоохранительными органами республики был задержан гражданин Кыргызстана, который был в контакте с пранкерами, организовавшими упомянутый телефонный разговор. В настоящее время задержанный заключен под стражу до выяснения следствием всех обстоятельств дела".

"Ранее между главой МИД Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор", – отметили в пресс-службе.

"Стороны договорились провести совместное расследование, итоги которого будут рассмотрены в ходе двусторонней встречи, запланированной "на полях" СМИД ОБСЕ в Гамбурге в начале декабря", – сообщили в МИД.

По словам дипломатов, "только по итогам этой встречи можно будет определить степень вины соответствующих сотрудников с обеих сторон, невольно вовлеченных в инцидент".

Как известно, 2 ноября в аппарате президента Кыргызстана опровергли появившееся на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко, о телефонном разговоре с президентом Алмазбеком Атамбаевым.

В четверг российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что позвонили президенту Украины Петру Порошенко.

Кузнецов (Вован) 17 ноября опубликовал аудиозапись разговора.

В Администрации президента заявлили, что аудиозапись разговора с Порошенко, обнародованная российским пранкером, смонтирована.

Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил еще один важный нюанс:

"Расследование показало, что, к сожалению, не обошлось без участия сотрудников внешнеполитического ведомства Кыргызстана. Ведь они способствовали организации разговора, предоставив контактные телефоны Администрации президента Кыргызстана. А потом, когда все произошло, несколько дней не отвечали на звонки из Украины".

Темы: Порошенко
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IP: 193.46.66.---Sergio_S18.11.2016 15:41
vlad:
Як подібне могло статись? Адже це спецзв'язок із найвищим рівнем захисту інформації... І якщо посторонні мають доступ до нього, то що тоді говорити про ФСБ чи інші спецслужби. Очевидно, що всі розмови Президента прослуховуються... Де СБУ, чим воно займається? Даний факт - це просто неподобство із за якого полетіли б голови не одного чиновника. Адже Україна не має захищеного зв'язку не те, що для спецслужб, а навіть і для самого Президента! І це на третьому десятку років існування незалнжної України. Це ГАНЬБА і НЕПОДОБСТВО!!!!!!!!!
А вы что, на полном серьезе думаете, что эти два дурика - Ваван и Лексус - безработные-одиночки)))?
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IP: 82.145.222.---Нашихбють18.11.2016 15:29
vlad:
Я також вважаю, що це ганьба,організовують роботу нашого президента неуки і професійно непридатні люди,ні до чого доброго це не призведе, це пряма загроза нацбезпеці держави.Я також вважаю, що це ганьба,організовують роботу нашого президента неуки і професійно непридатні люди,ні до чого доброго це не призведе, це пряма загроза нацбезпеці держави.
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IP: 193.238.98.---ramusus18.11.2016 15:12
з нашої сторони Порошенко також не розмовляв, це був робот.
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IP: 46.202.148.---vlad18.11.2016 14:58
Як подібне могло статись? Адже це спецзв'язок із найвищим рівнем захисту інформації... І якщо посторонні мають доступ до нього, то що тоді говорити про ФСБ чи інші спецслужби. Очевидно, що всі розмови Президента прослуховуються... Де СБУ, чим воно займається? Даний факт - це просто неподобство із за якого полетіли б голови не одного чиновника. Адже Україна не має захищеного зв'язку не те, що для спецслужб, а навіть і для самого Президента! І це на третьому десятку років існування незалнжної України. Це ГАНЬБА і НЕПОДОБСТВО!!!!!!!!!
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