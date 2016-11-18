Луценко рассказал об обысках у руководства Кривого Рога

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Пятница, 18 ноября 2016, 14:49

Следователи провели обыски у руководства Кривого Рога в рамках дела о хищении госсредств.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Обыски были не только во Львове, но и в Кривом Роге, где у нас есть очень серьезные основания подозревать городское руководство в хищении государственных средств, они происходят в других городах", – сообщил он на брифинге в пятницу в Киеве.

В четверг, 17 ноября, в помещении Криворожского горисполкома проходили обыски.

Ранее в этой новости сообщалось о том, что Луценко анонсировал новые обыски в Кривом Роге. На самом деле речь шла о тех, которые состоялись накануне.

Темы: Луценко Кривой Рог
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Комментарии — 2
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га18.11.2016 15:29
Гепу і Допу вже обшукав і що? Тріпло.
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IP: 178.62.238.---petrius18.11.2016 14:54
Богатейший полезными ископаемыми город, а люди живут как рабы. Город запущен и выглядит местами не намного лучше Чернобыля... Один вор на посту мэра сменяет другого.
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