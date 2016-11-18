Луценко обещает проверить Тимошенко, когда Ляшко аргументирует упреки

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Пятница, 18 ноября 2016, 14:58

Правоохранительные органы смогут начать расследование, сотрудничают ли некоторые народные депутаты с Россией, если к ним поступит юридически грамотно оформленная жалоба на них.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на совместной пресс-конференции с главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком в Киеве.

На просьбу прокомментировать обвинение в отношении некоторых народных депутатов о якобы сотрудничестве с Россией Грицак ответил:

"Мы должны реагировать на вещи, в которых содержатся признаки подготовки или совершенного уже преступления. Если есть в сообщении депутаты – и это сообщение не просто "сказал"…"

Генеральный прокурор Юрий Луценко продолжил его ответ словами:

"Как только Олег Ляшко сформирует свои обвинения в юридически приемлемой терминологии, мы рассмотрим любые его заявления, как и заявления любых других граждан. До тех пор все это остается политическим пиаром, в присущем Олегу Валериевичу стиле".

Грицак сказал о терминологии: "Так точно".

"У нас есть документ для начинающего "опера". И когда он документирует какое-то преступление о подготовке или совершении преступления и опрашивает человека, он начинает с элементарных вопросов: где, когда, от кого, при каких обстоятельствах, как именно стало известно. И если начать задавать эти вопросы многим депутатам, то они часто отказываются на эту тему просто даже говорить. Вот я знаю – и все".

Как известно, уже несколько дней лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в грубой форме откликается о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко, обвиняя ее в сотрудничестве с российскими властями во вред интересам Украины и в попытке использовать депутата Юрия Шухевича для оглашения требования об отставке Петра Порошенко с должности президента.

Юлия Тимошенко заявляет об информационных атаках на нее и связывает их, в частности, с расследованием своей партии об уничтоженных банках.

Алена Рощенко, УП

Темы: Ляшко Тимошенко Росcия СБУ Генпрокуратура
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IP: 65.19.167.---bozhichko18.11.2016 16:06
Так наче б то і "нафталінова московська зозуля" Тимошенко особливо не ускладнювала собі життя тим, що відточувала юридичні формулювання. Але ж на сьогодні практично не залишилось політиків, не обгаджених нею. Тож перевіряй Юрко.
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