Луценко обещает проверить Тимошенко, когда Ляшко аргументирует упреки

Правоохранительные органы смогут начать расследование, сотрудничают ли некоторые народные депутаты с Россией, если к ним поступит юридически грамотно оформленная жалоба на них.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на совместной пресс-конференции с главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком в Киеве.

На просьбу прокомментировать обвинение в отношении некоторых народных депутатов о якобы сотрудничестве с Россией Грицак ответил:

"Мы должны реагировать на вещи, в которых содержатся признаки подготовки или совершенного уже преступления. Если есть в сообщении депутаты – и это сообщение не просто "сказал"…"

Генеральный прокурор Юрий Луценко продолжил его ответ словами:

"Как только Олег Ляшко сформирует свои обвинения в юридически приемлемой терминологии, мы рассмотрим любые его заявления, как и заявления любых других граждан. До тех пор все это остается политическим пиаром, в присущем Олегу Валериевичу стиле".

Грицак сказал о терминологии: "Так точно".

"У нас есть документ для начинающего "опера". И когда он документирует какое-то преступление о подготовке или совершении преступления и опрашивает человека, он начинает с элементарных вопросов: где, когда, от кого, при каких обстоятельствах, как именно стало известно. И если начать задавать эти вопросы многим депутатам, то они часто отказываются на эту тему просто даже говорить. Вот я знаю – и все".

Как известно, уже несколько дней лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в грубой форме откликается о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко, обвиняя ее в сотрудничестве с российскими властями во вред интересам Украины и в попытке использовать депутата Юрия Шухевича для оглашения требования об отставке Петра Порошенко с должности президента.

Юлия Тимошенко заявляет об информационных атаках на нее и связывает их, в частности, с расследованием своей партии об уничтоженных банках.

Алена Рощенко, УП