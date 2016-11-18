Обама и лидеры стран ЕС договорились сохранить санкции против России

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Пятница, 18 ноября 2016, 15:40

Президент США Барак Обама и лидеры ведущих стран ЕС на встрече в Берлине договорились о необходимости сохранения санкций против России в связи с ситуацией в Украине.

Об этом Обама сказал после сегодняшней встречи, сообщает AFP.

"Важно, что мы продолжим санкции до тех пор, пока Минские соглашения не будут полностью реализованы", - заявил Обама.

Агентство Reuters сообщает, что стороны также договорились продолжать работать вместе в рамках многосторонних организаций, таких как НАТО и продолжать трансатлантическую повестку дня.

"Лидеры сошлись во мнении о необходимости совместной работы для продвижения трансатлантической повестки дня, в частности в вопросах стабилизации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также обеспечения дипломатического урегулирования конфликта в Сирии и на востоке Украины", - заявили в Белом доме.

 

Во встрече принимали участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, главы правительств Испании Мариано Рахой и Италии Маттео Ренци.

Как сообщалось, в четверг Обама и Меркель обсудили вопрос сохранения санкций против РФ до полного выполнения ею Минских соглашений.

Темы: санкции ЕС Росcия
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