Саакашвили задекларировал квартиру жены и ее дом в Нидерландах

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Пятница, 18 ноября 2016, 16:08

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили задекларировал квартиру жены и дом жены в Нидерландах в 2016 году.

Об этом свидетельствуют данные его декларации перед увольнением, которая охватывает период с 1 января по 10 ноября 2016 года, передают "Українські новини".

Согласно информации в декларации, Саакашвили владеет в Грузии земельными участками 6 820 кв. м и 500 кв. м, а также жилым домом 97 кв. м.

Также экс-глава Одесской обладминистрации задекларировал наручные часы Rolex Deepse stainless steel и Hublot classic fusion, а также велосипед Brompton.

В Одессе он пользовался комнатой 54 кв. м, собственником которой является третье лицо.

В отчетном году губернатор получил 90 670 гривен зарплаты и подарок в неденежной форме от Фрибургского университета.

На счету в банке Societe Generalе Саакашвили хранит 23 тыс. евро.

Жена Саакашвили Сандра Элизабет Рулофс задекларировала владение квартирой 280 кв. м в Грузии, квартирой в Нидерландах площадью 102 кв. м, права на которую были приобретены 15 января 2016 года, и дом в Нидерландах площадью 75 кв. м, права на который были приобретены 5 мая 2016 года, 8 тыс. евро в банке и 2 подарка в неденежной форме.

Также в декларации Саакашвили указал принадлежащие сыну Николозу 40 тысяч евро на счету в банке ING.

Как известно, 29 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко предоставил гражданство экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили, а 30 мая назначил председателем Одесской ОГА.

7 ноября 2016 года Саакашвили объявил о своей отставке с должности председателя Одесской ОГА, обвинив президента и его окружение в коррупции.

Темы: Саакашвили декларация
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IP: 86.102.28.---Hakan Karzai18.11.2016 16:16
А он еще не задекларировал, как он Зураба Жвания убил?
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