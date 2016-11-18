Большинство россиян поддерживают цензуру в интернете
Почти две трети россиян (60%) считают необходимым цензуру в интернете, против этого выступает 25% респондентов.
Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-Центра".
По мнению трети опрошенных (32%), запрета на доступ к тем или иным сайтов могут использоваться для ограничения деятельности общественных активистов, ограничивать гражданские права и свободы.
Противоположного мнения придерживаются 44% россиян.
В то же время, по данным опроса, каждый второй россиянин сомневается, что в будущем интернет сможет заменить газеты, радио и телевидение, однако треть (31%) уверены в обратном.
Более 80% россиян заявили, что не готовы принимать участие в экономических или политических акциях протеста.
Украинская правда
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