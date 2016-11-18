Миссия ОБСЕ зафиксировала 460 взрывов в Донецкой области в четверг

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Пятница, 18 ноября 2016, 20:51

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 460 взрывов в Донецкой области и 59 - в Луганской 17 ноября.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в пятницу.

"СMM зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в том числе 460 взрывов, 300 из которых сосредоточены в районе Авдеевки, Ясиноватой, Донецкого аэропорта", - говорится в отчете.

В Луганской области миссия зафиксировала также увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в частности зафиксировано 59 взрывов.

Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.

Миссия также зафиксировала длинные очереди на въезде-выезде контрольно-пропускных пунктов в районе Станицы Луганской в утренние часы.

Как известно, миссия ОБСЕ зафиксировала 105 взрывов в Донецкой области и 20 - в Луганской 16 ноября.

Украинские новости

Темы: ОБСЕ Донбасс
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