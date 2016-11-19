В очередях на границе с Польшей стоят более 900 авто

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Суббота, 19 ноября 2016, 00:20

В пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 18 ноября в очередях скопились 930 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Краковец" стоят 300 машин, "Рава Руська" - 300, "Угринов" - 150, "Грушев" - 100, "Ягодин авто" - 40, "Смильница" - 20, "Устилуг" - 20.

В ПП "Шегини" очередей нет.

На границе с Румынией в пункте пропуска "Порубное" стоят 40 авто, в других ПП очередей не зафиксировано.

На границе с Молдовой, Словакией и Румынией автомобильных очередей не зафиксировано.

Темы: Польша
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