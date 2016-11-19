САП проверяет 4 факта получения Охендовским средств из "черной кассы"

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Суббота, 19 ноября 2016, 12:29

Специализированная антикоррупционная прокуратура проверяет четыре факта возможного получения средств из "черной кассы" Партии регионов председателем ЦИК Михаилом Охендовским.

Об этом сообщил глава САП Назар Холодницкий в интервью "Зеркалу недели".

Прокурор прокомментировал ранее опубликованную изданием информацию о том, что детективы НАБУ установили получение Охендовским 15 тысяч долларов от Партии регионов.

"Учитывая общественный интерес и заинтересованность СМИ, завесу тайны предварительного расследования, наверное, все же следует приоткрыть. В предоставленных НАБУ Виктором Трепаком документах говорится о возможном получении субъектом О. средств на возмещение расходов, связанных с его командировками за границу как члена ЦИК. Проверяются четыре факта возможного получения им средств, общая сумма которых составляет 16 734 долларов США", - сообщил он.

Однако, по словам Холодницкого, "ни одного платежа на 15 тысяч долларов там нет, как и нет заявленных DT.UA идеальных совпадений этих фактов с движением средств на банковских счетах господина О.".

"Да, действительно, определенные денежные поступления на счета этого лица в соответствующие даты имели место. Однако, повторюсь, идеальных совпадений ни одной из этих сумм мы пока не прослеживаем, а следовательно, это возлагает на прокурора бремя дополнительного доказывания, что это именно эти деньги. Соответствующая работа проводится, и вынужден отметить, что обнародование этих сведений в прессе точно не помогло следствию", - подытожил прокурор.

Ранее "Зеркало недели" писало, что САП вернула в НАБУ проект подозрения относительно Охендовского, который выступает одним из фигурантов дела "черной бухгалтерии" Партии регионов.

"Детективы бюро четко проследили, что одна из выплат Охендовскому на сумму 15 тысяч долларов по дате совпала с днем получения им такой же суммы средств на личный счет, после чего председатель ЦИК якобы потратил их за границей", - отмечала автор.

Темы: Холодницкий ЦИК Партия регионов
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IP: 46.133.172.---formalin19.11.2016 13:30
1. А хто, крім дурнів, витрачає набуте похапцем? Треба ж спочатку вивчити, що вибрати))) 2. Якщо можлива перевірка щодо Охендовського, вона можлива і щодо будь-кого! Слід ретельно вивчати доходи і витрати родини, аналізувати обсяги нерухомості і заощаджень. Зокрема, щодо Охендовського: його зарплата і стаж роботи відомі, так само щодо родини - а у власності майно в рази дорожче. Тобто тут апріорі є підстави для звинувачення, і протягом трьох днів воно може бути висунуте!
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