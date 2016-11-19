Самолет с пулом кремлевских журналистов в Перу не долетел: застрял в Лиссабоне

Самолет, который должен был доставить российскую делегацию и журналистов кремлевского пула на саммит АТЭС в Перу, сел в Лиссабоне (Португалия) из-за проблем с двигателем.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников, который также является участником пула.

"Не везучий [у нас] самолет в Лиму! У Ил-96 с делегацией и журналистами теперь отказал запуск двигателя. Деталь должны подвезти из Москвы до 18:00 по мск. А мы уже просидели в самолете 4 часа и в город не попасть: у половины шенгенская виза в другом паспорте", - отметил он.

Днем 19 ноября официальный представитель управления делами президента России Елена Крылова сообщила, что самолет с запчастями для кремлевского спецбортом, который сломался Дорой в Лиму, уже вылетел из Москвы в Лиссабон.

"В 11.30 мск субботы из Москвы в Лиссабон вылетел резервный борт с запчастями для замены блока зажигания самолета Ил-96 специального летного отряда "Россия", который вышел из строя", - сообщила она, пишет Интерфакс.

По словам Крыловой, вопросами питания и размещения журналистов и членов делегации, застрявших в Лиссабоне, занимается авиакомпания "Аэрофлот".

Резервный борт доставит их в Лиму после того, как выгрузит в Лиссабоне запчасти для Ил-96, который сломался.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook обнародовала сообщение посольства РФ в Швейцарии относительно инцидента накануне во время пролета российского самолета над Швейцарией.

"Выразили удивление и попросили разъяснений в швейцарской стороны в связи с инцидентом с российским правительственным бортом в небе над Кофедерацией", - говорится в сообщении.

Как известно, накануне самолет с российской делегацией во время перелета над Швейцарией сопровождали швейцарские истребители.

Президент РФ Владимир Путин следует на саммит в Перу другим самолетом, он прибудет в Лиму из Сочи, сообщают росСМИ.

Украинская правда