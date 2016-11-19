Суд рассмотрит продление меры пресечения по "делу Ефремова"

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Суббота, 19 ноября 2016, 14:36

Печерский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-нардепа от Партии регионов Александра Ефремова.

Об этом сообщили в эфире телеканала "112 Украина".

Как заявил сам Ефремов, заседание собрали экстренно, за полчаса до начала. По его мнению, это было сделано для того, чтобы на заседании не присутствовала пресса.

В заседании суда объявлен перерыв, поскольку защита подсудимого объявила об отводе судьи Владимира Карабаня, который рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения.

Ранее Апелляционный суд Киева отказал Александру Ефремову в апелляции и оставил его под стражей до 24 ноября.

Темы: Ефремов суд "ЛНР"
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