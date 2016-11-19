Горбатюк: Допрос Януковича может состояться 25 ноября

Допрос экс-президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по "делу Майдана" может состояться 25 ноября.

Об этом 19 ноября в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Он напомнил, что запрос с украинской стороны о допросе Януковича направлялся в РФ судом.

"Насколько мне известно, из РФ пришло подтверждение, что все-таки должен быть этот допрос - именно 25 ноября. ... Посмотрим", - отметил Горбатюк.

Украинская правда