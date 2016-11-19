Горбатюк: Допрос Януковича может состояться 25 ноября

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Суббота, 19 ноября 2016, 16:59

Допрос экс-президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по "делу Майдана" может состояться 25 ноября.

Об этом 19 ноября в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Он напомнил, что запрос с украинской стороны о допросе Януковича направлялся в РФ судом.

"Насколько мне известно, из РФ пришло подтверждение, что все-таки должен быть этот допрос - именно 25 ноября. ... Посмотрим", - отметил Горбатюк.

Украинская правда

Темы: Янукович Майдан Генпрокуратура
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IP: 213.133.178.---petchop19.11.2016 19:00
Скоро стане відомо .що Українська сторона не готова до процесу відеоконференції. Янукович може повідомити компромат який дуже не сподобається Злодійському Фронту.
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