Львовского чиновника-взяточника арестовали с правом залога
Шевченковский районный суд Львова 19 ноября избрал начальнику управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрий Гольцу, которого поймали на взятке, меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь УСБУ во Львовской области Мирослава Клячкивская.
Сторона обвинения - военная прокуратуры Западного региона - просила о залоге в 10 млн. грн.
Судебное заседание, которое определяло меру пресечения, длилось более 6 часов, поскольку адвокаты постоянно вносили новые ходатайства.
Как сообщалось, 17 ноября Юрия Гольца задержали сотрудники СБУ и военной прокуратуры Западного региона на взятке в 80 тыс. грн. Меченые деньги дал предприниматель, которому предварительно со стороны управления горсовета при "откате" был обещан подряд на капремонт двух зданий.
Украинская правда
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