В Польше Иисуса Христа объявили королем. Президент участвовал
В субботу утром в Кракове состоялась церемония интронизации Иисуса Христа как короля Польши.
На церемонии, которая собрала более 6 тысяч верующих, присутствовал президент страны Анджей Дуда, сообщает "Захід.net" со ссылкой на польский канал TVN24.
Издание отмечает, что подобные "возведения Христа на трон Польши" происходили уже несколько раз, в том числе на Ясной Горе в 1997 году, и в Свебодзине в 2000 году. Нынешняя акция является уникальной, ведь она одобрена президентом страны.
"Юбилейный акт об Иисусе Христе как Царе и Господе" был принят в апреле этого года, однако воплощен только сейчас", - сообщила о происшествии пресс-служба президента Дуды.
Rozpoczęła się msza św. z okazji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.— KancelariaPrezydenta (@prezydentpl) November 19, 2016
>> Łagiewniki pic.twitter.com/0NvihS1Wod
Центральные польские телеканалы прервали трансляцию протеста учителей, чтобы предоставить эфир возведению на трон Иисуса Христа, сообщает Gazeta Wyborcza.
Идея интронизации (официального "возведения на трон") Иисуса уходит своими корнями в первую половину ХХ века. Она принадлежит медсестре Розалии Целякувни, которая убеждала, что слышала внутренние голоса, которые якобы говорили ей, что условием спасения страны в условиях надвигающейся войны станет признание Иисуса Христа королем Польши.
После ряда интронизаций на местах епископат Польши в марте 2008 года постановил, что такие действия являются "неуместными и ненужными".
Польская католическая церковь изменила свою позицию в начале 2016 года: епископ Анджей Чая заявил, что "признание правления Иисуса Христа над родным обществом является теологически приемлемым".
В свою очередь, большинство критиков считают эту акцию свидетельством увеличения влияния над Польшей консервативных и клерикальных сил, начавшееся после победы на выборах партии "Право и справедливость".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
напевно, це означає злиття католицької церкви і держави?
мені здається, Польща поступово перетворюється на такий собі католицький Іран на сході Європи.
а там і до оголошення католицького джихада недалеко...