ГПУ проверит чиновников, которые задекларировали более $ 100 тысяч

ГПУ будет проверять всех чиновников, кто задекларировал более $ 100 тыс наличными или на банковских счетах, а также подарки стоимостью более $ 10 тыс.

Об этом сообщает телеканал "24".

Генпрокурор заверил, если декларанты не смогут доказать честное происхождение своих богатств, им грозит от двух лет лишения свободы. Прокурорам в этом поможет Государственная фискальная служба.

В то же время, председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что проверкой всех деклараций по закону должны заниматься в НАПК.

"Масштабной, автоматизированной проверкой всех деклараций по закону должны заниматься в НАПК. Это прямой их мандат. Если они находят недостоверность ниже 12 тыс долларов, то они занимаются административной ответственностью", - считает Шабунин.

При этом за ложь в декларации НАПК может выписать только штраф и только после приговора суда.