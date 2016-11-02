Омелян рассказал, когда ждать европейские лоукосты в Украине

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Среда, 2 ноября 2016, 05:07

Следующий год должен стать годом захода на украинский авиарынок европейских лоукостов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире "5 канала".

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы следующий год был годом захода лоукостов. Нас несколько сдерживает отсутствие соглашения об открытом небе с Европейским Союзом. Я надеюсь, что это не будет главным препятствием, по меньшей мере один аэропорт нас должен точно порадовать в Украине появлением европейского лоукоста очень известного. Я бы очень хотел, чтобы это был не один, а несколько из них", - сказал он.

Омелян добавил, что сейчас об этом ведутся переговоры.

"Такие планы есть, мы сейчас ведем переговоры, но надо понимать, что с начала переговоров, которые начались в августе этого года, до физического выхода их на маршруты - это минимум год. Поэтому где-то вторая половина 2017 года", - сообщил министр.

Темы: транспорт авиа
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