АТО: Оккупанты провели 37 обстрелов с применением артиллерии и минометов

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Среда, 2 ноября 2016, 07:19

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 37 раз открывали огонь по позициям украинских защитников по всем направлениям, в том числе около Станицы Луганской.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении зафиксировано 27 вооруженных провокаций. В районе Михайловки оккупанты открыли огонь одновременно из минометов 82 и 120 калибров, а вблизи населенного пункта Пищевик - из артиллерии калибра 122 мм. В направлении Павлополя и Красногоровки противник вел огонь из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Лебединского, Водяного обстрелы продолжались из минометов калибра 120 мм, а в Широкино - из минометов и вооружения БМП.

На Донецком направлении оккупанты 7 раз нарушали режим тишины. В сторону подразделений Вооруженных сил Украины в районах Славного, Авдеевки и Луганского оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм, усиливая интенсивность огня гранатометами различных систем, пулеметами, стрелковым оружием.

На Луганском направлении зафиксировано 3 обстрела. В районе Крымского боевики вели огонь из ствольной артиллерии калибра 152 мм, а в Лопаскино и Станице Луганской - из гранатометов.

Темы: АТО Донбасс боевые действия
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