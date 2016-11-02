В Раду внесли предложение не платить зарплаты прогульщикам

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Среда, 2 ноября 2016, 08:54

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который предусматривает снятие заработной платы с народного депутата за прогулы и нарушение регламента.

Соответствующий законопроект №5328 внесла в парламент 1 ноября группа депутатов.

Депутат Владислав Голубь отметил в Facebook, что украинский народ "не должен содержать депутатов, которые не ходят на сессии, не участвуют в заседаниях комитетов, не голосуют, голосуют за других".

А депутат Александр Черненко добавил: "Предварительные расчеты показали, что при такой посещаемости пленарных заседаний, как есть сейчас, даже после повышения заработной платы депутатам, средств тратилось бы меньше, чем сейчас".

"То есть в случае принятия этого законопроекта, даже при повышении зарплаты вдвое, была бы экономия для бюджета. Или дисциплина стала бы лучше. Что тоже неплохо", – добавил он.

"Будем продвигать этот законопроект даже после того, как отказались поднимать зарплаты", – пообещал Черненко.

Алена Рощенко, УП

Темы: Верховная Рада зарплаты
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Комментарии — 2
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IP: 217.118.83.---petrius02.11.2016 10:26
Было бы хорошо поставить вопрос о лишении мандата прогульщиков. Как депутат может представлять интересы избирателя если он не занимается тем ради чего его, собственно, избирали? Е-декларации продемонстрировали все, что депутаты живут не на зарплату, "ибо должность воровская".
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IP: 92.112.240.---Владимир Трофименко02.11.2016 09:49
Згідно закону про працю любого громадянина України можно просто звільнити з роботи за прогули. А депутати- це не громадяни України? Пора зрівняти підхід як до простої пенсіонерки з тисячей гривень доходу і депутатом з накраденими мільйонами, та який ще і нахабно знущається над громадянами України через зомбоящик, проплачений ворами при владі .
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