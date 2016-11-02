Путин ищет пути для победы на выборах, боится неявки и сепаратизма

Кремль активно готовится к выборам президента РФ в 2018 году и поставил задачу политтехнологам обеспечить высокую явку.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко созвал политтехнологов, чтобы обсудить предстоящие президентские выборы. На встрече речь шла и о сохранении устойчивости политической системы, рассказали источники.

В Кремле поставлена задача провести предстоящие выборы при высокой явке, чтобы кандидат, представляющий власть, — как ожидается, это снова будет Владимир Путин, — получил высокий результат, пояснил источник РБК, близкий к администрации президента.

При этом, по его словам, есть проблема, кто составит конкуренцию основному кандидату. Лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский находятся в преклонном возрасте: первому уже 72 года, второму — 70, и непонятно, насколько они смогут вести полноценную кампанию.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов — "это результат в 2%, примерно то же самое и Явлинский".

"Неясно, кого еще выводить на эти выборы и выводить ли", - отметил источник РБК. Также, рассказывает он и подтверждает федеральный чиновник, перед Кириенко "ставится задача мягче выстроить отношения с регионами, не нагибая губернаторов".

"В Кремле, в частности, опасаются, что в условиях экономического кризиса поднимет голову сепаратизм", - отметил источник.

В сентябре Путин заявлял, что пока не решил, будет ли участвовать в выборах 2018 года, но считает, что будущий лидер РФ должен представлять более молодое поколение.

Как известно, следующие выборы президента РФ должны состояться в 2018 году. Согласно конституции РФ, Путин имеет право баллотироваться на очередной строк.

Путин занимает пост президента РФ с мая 2012 года. Перед этим он также был президентом в 2000-2008 годах.