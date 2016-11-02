Активисты устроили "театр абсурда" под посольством РФ в Киеве

У посольства России в Украине проходит акция-перфоманс "Россия поставила на конвейер расправу над украинскими журналистами", приуроченная к Международному дню ООН за прекращение безнаказанности за преступления против журналистов.



Об этом сообщает газета "День".



По данным ООН, в мире 800 журналистов погибли за последние 10 лет, и только каждый десятый случай расследуется.



Акцию организовали Центр информации о правах человека и Центр гражданских свобод.



Активисты требуют от России освободить Романа Сущенко и Николая Семену, а также закрыть сфабрикованные уголовные дела против украинских журналистов.

Акція під посольством РФ у Києві на підтримку Сущенка та Семени стартувала pic.twitter.com/Zon0RQsFDS — Ukrinform (@UKRINFORM) November 2, 2016

Председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик в программе "Информационный утро" на "5 канале" рассказала о цели сегодняшней акции:



"Мы хотим привлечь внимание к тому, что остаются безнаказанными преступления, Российская Федерация совершает по отношению к украинским журналистам", - сказала она.



"Сегодня во время акции под посольством России мы сделаем театрализованное представление "Театр абсурда" и покажем, каким образом в России фальсифицируются, шьются белыми нитками дела против украинских журналистов. Это не единичные случаи, это уже такой конвейер репрессий расправы, и журналисты являются одной из уязвимых групп, которые начала системно преследовать Российская Федерация", – отметила Печончик.



Накануне, 1 ноября министр информационной политики Украины Юрий Стець встретился с Марком Фейгиным, адвокатом арестованного в Москве специального корреспондента украинского национального информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко.



Стець отметил, что для него вопрос освобождения Сущенко является личным делом.