Федерация журналистов Европы призывает расследовать убийство Шеремета

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Среда, 2 ноября 2016, 11:28

Федерация журналистов Европы призывает власти Украины расследовать убийство журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

Об этом говорится в сообщении Федерации на твиттере в среду.

"Кто заказал убийство белорусского журналиста Павла Шеремета в Украине? Мы призываем украинское правительство покончить с безнаказанностью", – говорится в заявлении.

Эта Федерация является крупнейшим объединением журналистов Европы, она объединяет более 320 тысяч журналистов из 71 журналистской организации в 43 странах.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издание Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

В течение последних месяцев полиция и силовые руководители не разглашают никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

В то же время первый заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян утверждает, что в расследовании дела об убийстве Шеремета есть прогресс.

Олег Шанковский, УП

Темы: Дело Шеремета СМИ
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