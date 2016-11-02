Федерация журналистов Европы призывает расследовать убийство Шеремета
Федерация журналистов Европы призывает власти Украины расследовать убийство журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.
Об этом говорится в сообщении Федерации на твиттере в среду.
"Кто заказал убийство белорусского журналиста Павла Шеремета в Украине? Мы призываем украинское правительство покончить с безнаказанностью", – говорится в заявлении.
Эта Федерация является крупнейшим объединением журналистов Европы, она объединяет более 320 тысяч журналистов из 71 журналистской организации в 43 странах.
Who ordered Belarusian journalist Pavel Sheremet's murder in #Ukraine?— EFJ (@EFJEUROPE) November 2, 2016
We call on Ukrainian gov to #EndImpunityhttps://t.co/M2eR6dbFO8
Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издание Алены Притулы, в котором он находился.
Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.
В течение последних месяцев полиция и силовые руководители не разглашают никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.
В то же время первый заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян утверждает, что в расследовании дела об убийстве Шеремета есть прогресс.
Олег Шанковский, УП
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