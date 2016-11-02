Посол США: для выборов на Донбассе необходимо развести силы
Разведение сил и средств сторон вооруженного конфликта на Донбассе даст возможность для гарантий безопасности, что является условием для выборов.
Такое мнение в интервью "Радио Свобода" заявила посол США в Украине Мари Йованович.
"Наша позиция четкая: сначала должна быть безопасность, чтобы провести выборы. Как иначе провести выборы, если нет гарантий безопасности", – отметила Йованович.
"Как мы видим, договоренности о режиме прекращения огня, которые должны действовать последние два года, не соблюдаются. Последние договоренности относительно режима тишины также нарушаются. Поэтому важно, чтобы безопасность была стабильной", – указала дипломат.
"Для этого, в частности, надо выстроить уверенность. В этом контексте стоит вспомнить договоренности по разведению сил и средств на трех участках на линии соприкосновения", – сказала Йованович.
"Я знаю, что это очень дискуссионный вопрос в Украине, но если есть возможность отвести силы друг от друга, тем меньше шансов, что они столкнутся в бою. Это один из первоочередных шагов, на мой взгляд, как для населения, так и для всего политического процесса – утвердить безопасность", – подчеркнула посол.
Как известно, 21 сентября в Минске участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств у трех населенных пунктов на линии разграничения – Петровском, Золотом и Станицы Луганской. За процессом отвода должны наблюдать представители ОБСЕ.
В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ регулярно заявляют об ограниченном доступе к участкам разведения сил на Донбассе.
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За два роки після першого "мирного" мінська РФ
настріляла/поруйнувала/повбивала/покалічила людей на суд,
а не продовження гри в "мінські домовленості".
-...Париж був результативним,а Берлін будуть пов'язувати з повним
провалом! Я не можу цього допустити! Давайте домовлятися.
І все починалося знову... - (?!)
Чому США як один із гарантів безпеки і суверенітету України
по Будапештському меморандуму
ніяк не спроможеться(!) на позов до суду стосовно окупації РФ
територій України,як мінімум?
Коли зайде слідча місія для дослідження наслідків окупації РФ
територій Донбасу?