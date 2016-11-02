Посол США: для выборов на Донбассе необходимо развести силы

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Среда, 2 ноября 2016, 11:36

Разведение сил и средств сторон вооруженного конфликта на Донбассе даст возможность для гарантий безопасности, что является условием для выборов.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" заявила посол США в Украине Мари Йованович.

"Наша позиция четкая: сначала должна быть безопасность, чтобы провести выборы. Как иначе провести выборы, если нет гарантий безопасности", – отметила Йованович.

"Как мы видим, договоренности о режиме прекращения огня, которые должны действовать последние два года, не соблюдаются. Последние договоренности относительно режима тишины также нарушаются. Поэтому важно, чтобы безопасность была стабильной", – указала дипломат.

"Для этого, в частности, надо выстроить уверенность. В этом контексте стоит вспомнить договоренности по разведению сил и средств на трех участках на линии соприкосновения", – сказала Йованович.

"Я знаю, что это очень дискуссионный вопрос в Украине, но если есть возможность отвести силы друг от друга, тем меньше шансов, что они столкнутся в бою. Это один из первоочередных шагов, на мой взгляд, как для населения, так и для всего политического процесса – утвердить безопасность", – подчеркнула посол.

Как известно, 21 сентября в Минске участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств у трех населенных пунктов на линии разграничения – Петровском, Золотом и Станицы Луганской. За процессом отвода должны наблюдать представители ОБСЕ.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ регулярно заявляют об ограниченном доступе к участкам разведения сил на Донбассе.

Темы: Донбасс АТО виборы
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Комментарии — 2
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IP: 93.74.43.---Spirito02.11.2016 12:11
Потрібно вивести(!) військові сили РФ з території України.
За два роки після першого "мирного" мінська РФ
настріляла/поруйнувала/повбивала/покалічила людей на суд,
а не продовження гри в "мінські домовленості".
-...Париж був результативним,а Берлін будуть пов'язувати з повним
провалом! Я не можу цього допустити! Давайте домовлятися.
І все починалося знову... - (?!)
Чому США як один із гарантів безпеки і суверенітету України
по Будапештському меморандуму
ніяк не спроможеться(!) на позов до суду стосовно окупації РФ
територій України,як мінімум?
Коли зайде слідча місія для дослідження наслідків окупації РФ
територій Донбасу?
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IP: 92.113.16.---Дідусь Іванович02.11.2016 11:59
Де вибори? В самопроголошених ДЛНР чи в Україні? Якщо ДЛНР хочуть повернутися в Україну, то самопроголошені повинні саморозпуститися і повернути владу тим, кого розігнали. Залишитися самопроголошеними і проводити вибори за українськими законами неможливо навіть якщо сам Путлер буде гарантувати безпеку.
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