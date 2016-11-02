Семенченко попросил НАЗК проверить его

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Среда, 2 ноября 2016, 12:31

Народный депутат Семен Семенченко (фракция "Самопомич") обратился в Национальное агентство по предотвращению коррупции с просьбой проверить его декларацию и способ жизни.

Об этом он сообщил, выступая в Раде.

"Сегодня я подал на себя самого в НАЗК заявление о том, чтобы проверили мои доходы и мой образ жизни. Не потому, что мне есть что скрывать, а потому, что я не хочу иметь что-то общее с тем паноптикумом, который происходит", - сказал Семенченко.

Он призвал других политиков также обратиться к НАЗК с соответствующей просьбой.

Ранее коллега Семенченко по фракции Егор Соболев обратился с таким призывом к Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и другим политикам.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Семенченко
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Комментарии — 1
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IP: 46.219.247.---Серьога Люб-чен-Ишин02.11.2016 12:49
новина тим паче сумна, шо більшість не попросить
не попросить лещенко, який дав долю ситнику, шоб той його покривав
не попросить тимошенко, яка декларує, шо вона церковна миша
не попросить гринів із євангелієм
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