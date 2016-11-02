Гройсман признал, что есть сопротивления в создании Общественного телевидения

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Среда, 2 ноября 2016, 13:01

Система сопротивляется в создании Общественного телевидения.

Об этом на заседании правительства заявила председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

"Если у нас не будет независимых СМИ, то у нас будет исключительно олигархическая политика, потому что олигархи будут определять, кто будет в телевизоре, и кого поддержит народ", - сказала Сюмар.

Она отметила, что если вопрос создания Общественного телевидения не будет решен до нового года, то есть угроза затормозить процесс на год. При этом Сюмар указала на то, что в этом процессе есть сопротивление со стороны власти.

"Вы сказали, что реформы тормозятся сопротивлением системы. И это та самая история. Якобы есть политическая воля, но есть бюрократические процедуры, которые тормозят процесс", - заявила она.

"Устав НОТУ должен быть утвержден как можно скорее. Восемь министерств - мы готовы встретиться и согласовать все нюансы, которые у вас вызывают вопросы по уставу", - сказала председатель комитета.

По ее словам, сейчас необходимо решить три вопроса - устав, оценка ФГИ имущества, которое переходит Общественному телевидению и бюджет.

В ответ премьер согласился, что есть сопротивление и пообещал приложить максимум усилий.

"Правда – система сопротивляется. И я это чувствую. Иногда даешь поручение, а оно где-то теряется в дебрях Кабинета министров, которые еще видели Щербицкого (советский деятель, Первый секретарь ЦК КПУ)", - сказал он.

Как известно, 1 ноября генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности главы НТКУ.

В комментарии "Украинской правде" Аласания заявил, что бюджет компании на 2017 год не позволит провести ни Евровидение, ни начать работу Общественного вещания.

Журналисты, медиа-эксперты и народные депутаты обратились к президенту, Кабмину и Верховной Раде с требованием не срывать реформу Общественного вещания.

В то же время, по мнению председателя Госкомтелерадио Олега Наливайко, возможная отставка Аласании не повлияет на сроки создания Общественного вещания.

Ранее Наливайко прогнозировал, что Общественное вещание в Украине начнет свою работу с 1 января 2017 года.

Татьяна Кусок, УП

Темы: телевидение
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IP: 91.225.121.---DND02.11.2016 14:46
Сам він і є той опір.
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