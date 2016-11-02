Грынив рвется на комитете рассказать, где взял свое имущество

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Среда, 2 ноября 2016, 15:41

Лидер фракции БПП Игорь Грынив обратился к председателю комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егора Соболева с просьбой выступить в комитете с объяснением источников своего имущества.

Об этом Соболев заявил на заседании комитета в среду.

"Игорь Грынив хочет выступить на нашем комитете, чтобы объяснить, откуда у него имущество. Я думаю, что это важная инициатива, думаю, что на следующей сессионной неделе мы сделаем это пунктом №1, но к этому надо подготовиться, проверить его декларацию и пригласим журналистов программы "Гроши", (на самом деле "Схемы" - ред.), которые могут иметь дополнительную информацию в отношении его имущества", - сказал он.

Так же на заседании хочет выступить внефракционный депутат Вячеслав Константиновский, который пришел для этой просьбы на заседание.

"Прошу назначить мне какой-то день, мне тоже нужно время, чтобы подготовиться, обратиться в налоговую, поговорить с юристами", - сказал нардеп.

"У вас есть для этого две недели", - сказал в свою очередь Соболев.

В то же время некоторые депутаты возмутились, что на комитете этим вопросом не стоит уделять большого внимания, ведь проверкой деклараций занимается НАПК и НАБУ.

Как известно, журналисты программы "Схемы" заявили, что Гринев не указал в электронной декларации сделка, на основании которого получил 500 000 гривен дохода от отчуждения движимого имущества.

В электронной декларации это 14 пункт, Гринев оставил незаполненным.

Ранее в комментарии журналистам программы "Схемы" Гринев отказался сообщить, от продажи которой собственности получил 500 000 гривен.

В своей декларации он задекларировал ряд произведений искусства, в том числе старинные книги и иконы, а также дорогие наручные часы.

Роман Кравец, УП

Темы: Грынив декларация Верховная Рада
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IP: 95.108.133.---kerubino02.11.2016 16:03
Заворушилась злодійська влада ,всі зараз почнуть лапшу вішати і оправдовуватись за награбоване .
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