Фейгин заявил, что добивается обмена Сущенко

Адвокат задержанного в Москве журналиста "Укринформа" Романа Сущенко Марк Фейгин прилагает усилия к организации обмена Сущенко на кого-то из задержанных в Украине россиян.

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду, сообщает "Укринформ".

"Меня приняли все те люди, которые имеют полномочия заниматься вопросами обмена. Я, например, разговаривал с Ириной Геращенко, мы с ней знакомы, она владеет всем необходимым объемом информации. ... Меня приняли в МИД, а также профильное Министерство информационной политики. Мы с министром очень предметно обсуждали, что сейчас надо делать", – сказал адвокат.

Фейгин также выразил убеждение, что если бы вопрос обмена зависело от украинской стороны, то она отдала бы кого угодно.

"Проблема не в них, проблема в российской стороне. Там вообще никто не спешит, никто не мотивирован что-то начинать сразу. Их заставит это делать только международное давление, а также активная позиция украинского руководства", – сказал Фейгин.

В то же время он сказал, что пока не знает, на кого можно совершить такой обмен.

"Что касается персоналий, то здесь мне нечего сказать, ибо я не знаю, кто из числа, например, российских граждан находится задержанный, обвиняемый или уже осужден в Украине, то есть лица, которые могли бы стать предметом переговоров и в конечном случае – ресурсом для обмена. По большому счету, это не мой вопрос", – сказал Фейгин.

При этом адвокат озвучил форматы, в которых может идти речь об освобождении Сущенко. В частности, переговоры о таком обмене будут не публичными и, прежде всего, могут идти в подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, в "нормандском формате", а также путем прямых переговоров.

Как известно, 2 октября Парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.