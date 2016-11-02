Винник уверяет, что данные о кредите исчезли из е-декларации из-за сбоя

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Среда, 2 ноября 2016, 18:43

Нардеп БПП Иван Винник заявляет, что информация о его долге перед "ПриватБанком" отсутствует в электронной декларации из-за сбоя в системе.

Об этом политик заявил, реагируя на новость о том, что его не выпускают из Украины из-за неуплаты кредитов.

"В статье указано, что я не показал в декларации, что имею долг перед "ПриватБанком". К сожалению, из-за системных сбоев в работе "очень качественного" программного обеспечения системы электронного декларирования, после опубликования мной декларации было обнаружено, что в ней не отображаются отдельные сведения о моих финансовых обязательствах по решениям судов, хотя указанные данные я вносил в Реестр", - сказал Винник.

"Я не исключаю, что случилась ошибка технического характера, поскольку мной, как и многими другими декларантами, наблюдались сбои в работе системы при подаче декларации", - добавил он.

Нардеп пообещал, что все сведения, которые отражаются в Реестре некорректно, он изменит и подаст исправленную декларацию.

Кроме того, политик открестился от прав собственности на четыре самоходных моторных судна и ¼ квартиры.

"Обращаю Ваше внимание, что мое право собственности на указанные суда было приостановлено на основании судебных решений еще в 2010 году. (...) Мое право собственности на ¼ квартиры, которая находится в г.. Новая Каховка, также прекращено на основании судебного решения, вступившего законную силу, а регистрация прав на указанную часть квартиры другим лицом приходится на начало 2016 года", - заявил Винник.

Таким образом, уверяет депутат, выводы о сокрытии им имущества являются необоснованными и не соответствующими действительности.

"Мне трудно понять мотивацию журналистов, которые безосновательные доводы российского "Альфа-Банка" отражают как истину в последней инстанции, при этом даже не пытаясь выяснить мнение того, кого дискредитируют в статье", - возмутился он.

Как известно, 1 октября издание "Наші гроші" сообщило, что народного депутата БПП Ивана Винника ограничили в праве выезда за пределы Украины в связи с задолженностью перед "Альфа Банком" и "ПриватБанком" на сумму 371 млн грн.

Украинская правда

Темы: БПП декларация
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Комментарии — 2
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IP: 73.249.84.---aspekt02.11.2016 19:32
От же ме р зотник
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IP: 95.133.225.---Brokerman02.11.2016 19:09
Кто не знает, Винник - человек порошенко..
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