Трамп остался доволен встречей с Ромни

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Воскресенье, 20 ноября 2016, 00:47

Избранный президентом США Дональд Трамп и вероятный кандидат на пост госсекретаря США Митт Ромни обсудили международную обстановку.

Об этом сообщает Reuters.

Встреча длилась около 1 часа и 20 минут. Трамп заявил журналистам, что переговоры "прошли отлично". Ромни, в свою очередь, сообщил, что они имели "далекоидущую беседу касательно различных театров действий в мире".

"Мы обсудили эти области, а также обменялись соображениями на эти темы... и я ценю возможность поговорить с избранным президентом и с нетерпением ожидаю новой администрации и того что она планирует сделать", - сказал Ромни.

Как сообщалось, Трамп рассматривает кандидатуру бывшего губернатора Массачусетса и участника президентской гонки 2012 года Митта Ромни на пост госсекретаря.

Ранее в ходе предвыборной кампании, Ромни, среди многих других политиков-республиканцев, отказался поддержать Трампа на выборах президента США.

Среди претендентов, по данным СМИ, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, а также бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич.

Также сообщалось, что одним из ведущих претендентов на пост Государственного секретаря США в правительстве Дональда Трампа является бывший посол США в ООН Джон Болтон, который выступал за предоставление Украине вооружения и ее членство в НАТО.

Темы: США Трамп
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