В США назвали отвратительными действия Асада и России в Алеппо

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Воскресенье, 20 ноября 2016, 01:21

Соединенные Штаты Америки остро осудили авиаудары правительственных сил по медицинским учреждениям в восточной части сирийского города Алеппо, контролируемой повстанцами.

Об этом заявила советник президента США по вопросам национальной безопасности Сюзан Райс, пишет DW.com.

"США самым решительным образом осуждают эти ужасные атаки против медицинской инфраструктуры и сотрудников гуманитарных организаций", - сказала Райс.

"Этим отвратительным действиям не может быть оправдания", - отметила представительница Белого дома.

По ее словам, США "требуют немедленного прекращения этих бомбардировок и призывают Россию немедленно предпринять шаги для деэскалации насилия и способствовать доставке гуманитарной помощи для сирийского народа".

"Сирийский режим и его союзники, особенно Россия, несут ответственность за непосредственные и долгосрочные последствия этих действий в Сирии и за ее пределами", - добавила Райс.

Как сообщалось, в восточных районах сирийского города Алеппо, которые контролируются повстанцами, в результате бомбардировок не работает ни одна крупная больница.

Интенсивные воздушные удары по восточным районам Алеппо начались со вторника, когда сирийская армия и ее союзники возобновили их после паузы, которая длилась несколько недель. Они начали также наземные операции против повстанческих позиций в пятницу.

Темы: Сирия США Росcия
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