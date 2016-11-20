В Корее десятки тысяч граждан требуют отставки президента

142 просмотра
0
Воскресенье, 20 ноября 2016, 01:35

Десятки тысяч протестующих четвертую неделю подряд выходят на улицы столицы Южной Кореи Сеула с требованием отставки президента Пак Кын Хе.

Об этом пишет BBC.

Президент отказывается уходить в отставку после скандала, вызванного вмешательством в государственные дела близкой подруги корейского лидера.

Пока акции протеста проходили в основном мирно, однако на улицах размещено множество полицейских, автобусы и грузовики блокируют дороги к президентскому дворцу.

Используя свечи, а также экраны телефонов как фонарики, протестующие прошли маршем по улицам столицы
Используя свечи, а также экраны телефонов как фонарики, протестующие прошли маршем по улицам столицы

Сторонники Пак Кын Хе собираются одновременно провести небольшие акции в поддержку президента.

Политический скандал в Южной Корее разразился после того, как в конце октября журналисты кабельного канала JTBC нашли в мусорном баке одного из отелей Сеула планшет, на котором обнаружили 200 секретных документов 2012-2014 годов. Среди них оказались и 44 черновика речей Пак Кын Хе.

Выяснилось, что речи правила Чхве Сун Силь, которую оппозиция называет "гадалкой".

Следователи подозревают ее во вмешательстве в государственные дела и использовании своего положения ради получения финансовой выгоды.

По версии следствия, она вынуждала предпринимателей жертвовать миллионы долларов подконтрольным ей фондам, помогала при выборе помощников президента и даже выбирала одежду для Пак Кын Хе.

Чхве Сун Силь арестована, ей предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении властью.

На прошлой неделе стало известно, что прокуроры планируют допроситьфактического главу Samsung Group Джея Ли и президента страны по этому делу.

По данным СМИ, прокуроры уже допросили глав компаний Hyundai Motor и Korean airlines.

На фоне скандала рейтинги президента страны достигли рекордно низких отметок.

Пытаясь справиться с кризисом, Пак Кын Хе провела серьезные кадровые перестановки, сменив премьера, министра финансов, главу своей администрации и политического секретаря.

4 ноября президент Южной Кореи в специальном телеобращении принесла извинения из-за скандала.

Пак Кын Хе признала свою ответственность за то, что ее подруга получила доступ к документам государственной важности, но отвергла предположения, что Чхве Сун Силь каким-либо образом связана с религиозной организацией, основанной ее отцом.

Темы: Южная Корея
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп выразил готовность защищать Южную Корею 10 ноября 2016, 06:56
Северная Корея вероятно провела ядерные испытания - Сеул 9 сентября 2016, 05:04
Северная Корея выпустила три баллистические ракеты в море 5 сентября 2016, 07:52
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В новом руководстве "ДемАльянса" нет Лещенко, Найема и Залищук
Климпуш-Цинцадзе: Украина не будет торговать территориальной целостностью
Саакашвили анонсировал открытую Раду своего нового "Движения"
Львовского чиновника-взяточника арестовали с правом залога
Все новости
Музыка

Специалисты назвали мелодию, способную преодолеть стресс

7 советов от МВД

Как зарегистрировать авто, где найти курсы водителей?..