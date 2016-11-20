В Корее десятки тысяч граждан требуют отставки президента
Десятки тысяч протестующих четвертую неделю подряд выходят на улицы столицы Южной Кореи Сеула с требованием отставки президента Пак Кын Хе.
Об этом пишет BBC.
Президент отказывается уходить в отставку после скандала, вызванного вмешательством в государственные дела близкой подруги корейского лидера.
Пока акции протеста проходили в основном мирно, однако на улицах размещено множество полицейских, автобусы и грузовики блокируют дороги к президентскому дворцу.
Chant: "Park Guen-hye, resign now", "Park Guen-hye OUT". #박근혜 #ParkGeunHye #seoul #ParkGuenHyeProtest pic.twitter.com/id5qqoel3f— 10 Magazine (@10_Magazine) 12 листопада 2016 р.
Сторонники Пак Кын Хе собираются одновременно провести небольшие акции в поддержку президента.
Политический скандал в Южной Корее разразился после того, как в конце октября журналисты кабельного канала JTBC нашли в мусорном баке одного из отелей Сеула планшет, на котором обнаружили 200 секретных документов 2012-2014 годов. Среди них оказались и 44 черновика речей Пак Кын Хе.
Выяснилось, что речи правила Чхве Сун Силь, которую оппозиция называет "гадалкой".
Следователи подозревают ее во вмешательстве в государственные дела и использовании своего положения ради получения финансовой выгоды.
По версии следствия, она вынуждала предпринимателей жертвовать миллионы долларов подконтрольным ей фондам, помогала при выборе помощников президента и даже выбирала одежду для Пак Кын Хе.
Чхве Сун Силь арестована, ей предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении властью.
На прошлой неделе стало известно, что прокуроры планируют допроситьфактического главу Samsung Group Джея Ли и президента страны по этому делу.
По данным СМИ, прокуроры уже допросили глав компаний Hyundai Motor и Korean airlines.
На фоне скандала рейтинги президента страны достигли рекордно низких отметок.
Пытаясь справиться с кризисом, Пак Кын Хе провела серьезные кадровые перестановки, сменив премьера, министра финансов, главу своей администрации и политического секретаря.
4 ноября президент Южной Кореи в специальном телеобращении принесла извинения из-за скандала.
Пак Кын Хе признала свою ответственность за то, что ее подруга получила доступ к документам государственной важности, но отвергла предположения, что Чхве Сун Силь каким-либо образом связана с религиозной организацией, основанной ее отцом.
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