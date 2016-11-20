Франция отправит в Эстонию 300 солдат и бронетехнику
В 2017 году Франция разместит в Эстонии 300 военнослужащих, 5 танков Leclerc и 13 боевых машин пехоты.
Об этом министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил своему эстонскому коллеге Ханнесу Хансо на встрече в рамках форума безопасности в канадском Галифаксе, пишет DW.com.
Оба министра заверили друг друга в своем стремлении развивать доверительные и союзнические отношения.
Необходимо укреплять "оборону Европы, увеличивая военное присутствие НАТО в регионе Балтийского моря и, особенно, в пограничных странах-членах НАТО", - подчеркнул эстонский министр, согласно сообщению портала телерадиовещания Эстонии ERR.
Французское подразделение войдет в состав батальонной боевой группы НАТО под командованием Великобритании, которая будет дислоцироваться в городе Тапа.
О переброске в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу четырех батальонов НАТО стало известно в октябре 2016 года.
Командование батальоном НАТО в Латвии возьмет на себя Канада, в Эстонии - Великобритания, в Литве - Германия, в Польше руководство частью будут осуществлять США.
Решение отправить в страны Балтии и Польшу военнослужащих Североатлантического альянса принято в оборонительных целях, неоднократно подчеркивалось в НАТО.
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