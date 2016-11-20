АТО: Оккупанты обстреляли Широкино из тяжелой артиллерии и танка

За прошедшие сутки российско-оккупационный контингент совершил 36 обстрелов позиций ВСУ, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Широкиному, Красногоровке, Талаковке, Марьинке, Водяному, Павлополю. По Широкиному огонь вела 152 миллиметровая артиллерия, стрелял и танк.

На Луганском направлении из минометов, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли Крымское, Новозвановку, Орехово, Новоалександровку.

На Донецком - в районе Зайцевого, Авдеевки, Опытного и Луганского по позициям сил АТО враг вел огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.