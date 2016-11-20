Укрзализныця назначила дополнительные поезда на новогодние праздники

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Воскресенье, 20 ноября 2016, 07:35

На пике для выезда на праздники даты декабря компания уже назначила 4 дополнительных поезда на 12 рейсов в западном и одесском направлениях, а также увеличила периодичность курсирования 5 круглогодичных поездов.

Об этом сообщает пресс-центр Укрзализныци.

Так, в период с 24 по 31 декабря 2016 года пока назначены такие дополнительные поезда: № 191/192 Киев - Львов отправлением из Киева 29, 30, 31 декабря; № 197/198 Киев - Ковель, отправление из Киева 30, 31 декабря; № 206/205 Николаев - Киев, отправление из Киева 24, 25, 29, 30, 31 декабря; № 223/224 Киев - Одесса, отправление из Киева 30, 31 декабря, из Одессы - 30 декабря.

Кроме того, в предновогодний период Укрзализныця увеличила периодичность курсирования 5 популярных круглогодичных поездов, а именно: № 63/64 Днипро - Кривой Рог - Одесса, отправление из Днипра 24, 26, 28, 30 декабря, обратно из Одессы - 25, 27, 29 и 31 декабря; № 134/133 Николаев - Ивано-Франковск отправлением из Николаева 26, 27, 29, 30, 31 декабря, обратно 27, 28, 30, 31 декабря и 1 января; № 136 Одесса - Черновцы, отправление из Одессы 24, 26, 28, 30, 31 декабря, из Черновцов - 25, 27, 29, 31 декабря и 1 января; № 148 Одесса - Киев, отправление из Одессы 24, 26, 28, 30 декабря, из Киева - 25, 27, 29, 31 декабря; № 95/96 Черкассы - Львов, осуществит рейс из Черкасс 30 декабря, из Львова - 31 декабря.

Как отметили в компании, специалисты Укрзализныци продолжают отслеживать спрос пассажиров на перевозки в канун Нового года и в случае необходимости будут назначать дополнительные поезда.

Темы: Укрзализныця
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